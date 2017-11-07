В Госдуме обвинили сайт "Миротворец" в давлении на независимую прессу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сайт "Миротворец" действует при молчаливом одобрении украинских властей, его цель – оказывать давление на независимую прессу и запугивать журналистов, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Ранее сообщалось, что журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого во вторник не пустили на Украину, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

"Украинский сайт с издевательским названием "Миротворец" тоже действует при молчаливом одобрении властей. Его цель, среди прочих, оказывать давление на независимую прессу, запугивать журналистов. Сегодня твои личные данные появились на сайте, а завтра твоя машина взорвется или квартира сгорит", — сказал РИА Новости Горелкин, который ранее работал журналистом.

По его словам, в целом история с журналистом Виноградовым вполне ожидаемая. "Было бы странно, если бы нечто подобное не происходило регулярно. Украина давно и последовательно проводит политику ограничения свободы слова на своей территории. Иногда — мягкими методами: просто не пускают в страну "неправильных" журналистов. Иногда — жесткими: журналистов убивают. Тут можно многих вспомнить: от Гонгадзе до Шеремета. Да, в случае убийств, конечно, формально обвинить украинское государство нельзя, потому что они просто не расследуют такие дела, не называют убийц и заказчиков", — отметил парламентарий.

Он призвал журналистов, намеренных работать на Украине, быть очень внимательными и не рисковать. "То, что они Виноградова не пускают в страну, не объясняя оснований, не предъявляя обвинений, это позор, причем международного уровня. Но те журналисты, кого украинские власти впустили, могут находиться в большей опасности", — заключил Горелкин.

Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня". 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.