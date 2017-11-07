Наблюдатель ОБСЕ спас женщину, которой стало плохо на КПП в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ почти час оказывал первую помощь женщине, которой стало плохо на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе миссии.

Между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"Третьего ноября вблизи КПВВ ("Станица Луганская" — ред.) с подконтрольной правительству стороны наблюдатели видели женщину (в возрасте 60–69 лет), которая лежала на спине на обочине дороги, где стояла очередь в сторону подконтрольных правительству районов", — сообщили в пресс-службе.

Почти час член патруля миссии делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также осуществлял реанимационные мероприятия с использованием медицинских препаратов и дефибриллятора, пока не приехала бригада скорой помощи, отметили в СММ ОБСЕ.

По данным пресс-службы, скорая помощь увезла женщину в больницу Станицы Луганской, после чего ее перевели в Северодонецк. "Заведующий реанимационным отделением больницы в Северодонецке сообщил сотрудникам миссии, что состояние женщины тяжелое, но ее удалось стабилизировать", — уточнил собеседник агентства.