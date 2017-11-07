МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Москва обеспокоена развитием ситуации в Ливане, где подал в отставку премьер Саад Харири, заявили во вторник в МИД РФ.

"4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, премьер-министр Ливана Харири посредством телеобращения, переданного каналом "Аль-Арабия", заявил о своей отставке. В соответствии с Конституцией Ливанской Республики отставка премьера в случае ее принятия Президентом страны автоматически означает роспуск кабинета", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В МИД РФ отметили, что президент Ливана Аун отставку Харири пока не принял, сославшись на то, что для такого шага ему необходима личная встреча с премьером на ливанской земле.

"В Москве обеспокоены развитием обстановки в дружественном Ливане. Под угрозой оказались позитивные тенденции, которые успешно развивались в Ливане с конца 2016 г., когда в результате избрания Ауна Президентом и формирования коалиционного правительства во главе с Харири был преодолен кризис исполнительной власти", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.