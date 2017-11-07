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МККК призвал к незамедлительному снятию блокады с Йемена

19:3007.11.2017
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фотоФлаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста призывает к снятию блокады с Йемена, введенной с понедельника международной коалицией во главе с Саудовской Аравией, говорится в сообщении пресс-службы МККК.

Разрушенное здание в Сане, Йемен. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
Командование арабской коалиции закрывает все порты Йемена

"Линии доставки гуманитарной помощи в Йемен должны оставаться открытыми. Продовольствие, медикаменты и другие основные продукты крайне важны для выживания 27 миллионов йеменцев, которые уже истощены конфликтом, продолжающимся третий год", — заявил директор МККК по региону Ближнего и Среднего Востока Роберт Мардини.

По данным МККК, в настоящий момент невозможно въехать в Йемен или выехать. Комитет не получил разрешения на ввоз в страну таблеток хлора, которые необходимы для очистки воды. На следующей неделе йеменские больницы ожидают поставку 50 тысяч доз инсулина.

"Инсулин не может ждать у закрытой границы, его необходимо держать в холодильнике. Без быстрого решения вопроса, гуманитарные последствия будут ужасающими", — отметил Мардини.

Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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В арабской коалиции предположили, откуда хуситы получили вооружения
В этой связи МККК призывает к безотлагательному открытию воздушных, наземных и морских границ Йемена, чтобы гуманитарные организации смогли доставить помощь мирному населению страны. В комитете подчеркнули, что прицельные обстрелы невоенной инфраструктуры – аэропортов и заводов по очистке воды, являются нарушением международного гуманитарного права.

Ранее в ООН заявили, что обеспокоены продовольственной блокадой Йемена коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, однако пока не имеют достаточно фактов для определения ситуации как военного преступления.

"У нас есть серьезные озабоченности, что эта блокада ухудшит и без того ужасную ситуацию для мирных граждан. Нам необходимо больше фактов, чтобы определить, представляет ли эта блокада массовое наказание, и представляет какое-либо другое нарушение международного гуманитарного законодательства", — сказал пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, отвечая на вопрос, является ли блокада Йемена военным преступлением.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© AP Photo / Andrew Harnik
США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН после атаки хуситов
Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

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