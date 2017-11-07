Суд подтвердил подачу заявления Стаса Михайлова в ЕСПЧ в 2014 году

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Страсбургский суд подтвердил получение жалобы от певца Стаса Михайлова, заявление было подано в декабре 2014 года.
В пресс-службе ЕСПЧ РИА Новости указали, что "заявление Михайлов против России было подано 5 декабря 2014 года". По словам собеседника агентства, дело "доведено до сведения правительства России от 19 октября 2017 года".
В поданной жалобе содержится указание на возможность нарушения статьи 8 параграфа 1 ЕКПЧ ("Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции") и статьи 10 параграфа 2, посвященного свободе выражения мнения и предусмотренных в данном случае ограничениях.