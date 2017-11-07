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Миннефти Ирака готовит месторождения в Киркуке к возобновлению работы

17:2307.11.2017
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© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак. Архивное фотоНефтяной завод в Басре, Ирак. Архивное фото
© AP Photo / Nabil al-Jurani

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Рабочая группа министерства нефти Ирака в провинции Киркук подготавливает месторождения и нефтеперерабатывающие предприятия к возобновлению работы, сообщил РИА Новости представитель ведомства Асем Джихад.

Сотрудники военизированной охраны возле нефтеперерабатывающего предприятия в Иракском Курдистане
© AFP 2017 / Ali Al-Saadi
Власти Ирака назвали незаконным контракт между "Роснефтью" и Курдистаном
Глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер заявил в интервью РИА Новости во вторник, что соглашения "Роснефти" и Иракского Курдистана о сотрудничестве по пяти добычным блокам касаются в том числе перешедших под контроль центрального правительства месторождений в Киркуке. При этом три из этих блоков сейчас находятся под контролем иракских военных, а не правительства Курдистана.

Ведомство "серьезно" относится к вопросу развития месторождений в Киркуке и восстановления работы нефтеперерабатывающих предприятий, заявил представитель ведомства.

"Сформирована рабочая группа для регулярного и постоянного размещения в Киркуке. Сегодня министр нефти провел совещание в расширенном составе при участии губернатора Киркука и других чиновников. Также нефтяная компания (SOMO) проводит рабочую поездку с целью подготовки нефтепроводов и решения других вопросов", — сказал он.

Вид на Багдад. Архивное фото
© РИА Новости / А. Савин
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Часть контракта Эрбиля и "Роснефти" может быть передана Багдаду
По его словам, в Киркуке и других освобожденных от террористов районах находятся чиновники ведомства, занимающиеся вопросами возобновления работы месторождений. Багдад надеется на скорое восстановление работы месторождения Хурмала, способного давать более 100 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Позиция правительства такова: иракская нефть должна экспортироваться только через государственную компанию SOMO, а поступления от нее должны идти в федеральную казну", — заявил Джихад.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иракский Курдистан получил от "Роснефти" $1 миллиард как аванс по контракту
"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. "Роснефть" и Иракский Курдистан 20 октября объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Иракские федеральные силы в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Добыча на расположенных в провинции месторождениях Avana и Bey Hasan составляет около 250 тысяч баррелей нефти в сутки. Иракские военные вернули под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.

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