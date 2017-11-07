СМИ нашли политический подтекст в ужине, приготовленном для Трампа в Сеуле

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналисты усмотрели политические намеки в меню, составленном специально к визиту в Сеул президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Среди блюд, которые были запланированы — кукурузная каша с овощами, рис с грибами мацутакэ, соевый соус 360-летней выдержки, а также креветки, выловленные у островов Токто.

Эти острова давно являются спорной территорией между Южной Кореей и Японией (японцы называет их Такэсима). С точки зрения журналистов, корейцы таким образом пытаются намекнуть американскому президенту, с кем ему лучше развивать отношения).

Bloomberg отмечает, что одна из целей азиатского турне Трампа — улучшение трехсторонних отношений между США, Южной Кореей и Японией на фоне угрозы со стороны КНДР и доминирования Китая в регионе. Однако территориальные споры, которые продолжаются с начала прошлого столетия, могут помешать этому.

Журналисты обратились к правительству Японии с просьбой прокомментировать ситуацию с креветками. В ответ представитель японских властей призвал избегать любых действий, которые могли бы повлечь за собой негативные последствия для отношений между Японией, Южной Кореей и США.

Корейская сторона, в свою очередь, заявила, что меню было составлено таким образом, чтобы выказать уважение американскому президенту и укрепить связи между супружескими парами лидеров США и Южной Кореей.

Еще одной "провокацией" Bloomberg называет присутствие на ужине женщины, которую во времена Второй мировой войны вынудили стать секс-рабыней в одной из "станций утешения". Так назывались бордели для японских солдат, в которых были вынуждены работать тысячи женщин из Кореи, Китая, Филиппин и других стран.

В 2015 году Токио и Сеул заключили сделку, по которой Япония выделит 8,8 миллиардов долларов на создание фонда помощи жертвам сексуального насилия в годы Второй мировой войны.

В январе этого года японцы временно отозвали своего посла из Южной Кореи из-за того, что корейцы установили в городе Пусане напротив генерального консульства Японии памятник "женщинам для утешения". Аналогичный памятник был установлен в Сеуле за несколько лет до этого.