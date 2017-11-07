В Киеве заявили, что нашли автомат, из которого могли убить Окуеву

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Следователи по делу об убийстве Амины Окуевой, жены ранее обвиняемого в покушении на российского президента выходца из Чечни Адама Осмаева, нашли автомат, который, вероятно, мог быть использован в качестве орудия преступления, сообщил депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицируют данное ДНК, и когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенными, что этот человек убийца или не убийца Амины", – сказал Геращенко во вторник в кулуарах Рады журналистам, общение с которыми транслировало украинское телевидение.
Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.