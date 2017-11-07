В Киеве заявили, что нашли автомат, из которого могли убить Окуеву

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Следователи по делу об убийстве Амины Окуевой, жены ранее обвиняемого в покушении на российского президента выходца из Чечни Адама Осмаева, нашли автомат, который, вероятно, мог быть использован в качестве орудия преступления, сообщил депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По данным МВД Украины, 30 октября Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". На Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след". Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что за убийством Окуевой стоят украинские спецслужбы. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицируют данное ДНК, и когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенными, что этот человек убийца или не убийца Амины", – сказал Геращенко во вторник в кулуарах Рады журналистам, общение с которыми транслировало украинское телевидение.

По его словам, следствие считает, что в группе, которая готовила убийство, могло быть около четырех человек. По мнению Авакова, их целью также был и Осмаев, однако ему "просто повезло, что он остался жив". Геращенко выразил надежду, что у полиции будет достаточно сил и средств, чтобы раскрыть это преступление, а убийцы должны получить пожизненный тюремный срок.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.