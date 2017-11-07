Шотландский парламент вернулся к работе в обычном режиме

ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Работа здания парламента Шотландии, где расположены офисы депутатов (MSP), возобновлена в обычном режиме после эвакуации, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы учреждения.

"Экстренные службы подтвердили, что инцидент исчерпан. Работа парламента продолжается как обычно, и все туры и мероприятия пройдут в запланированном режиме", — сказано в сообщении.

"Депутатское здание открыто и парламентарии могут вернуться к работе", — сказано в сообщении.

Ранее во вторник здание было эвакуировано из-за найденных подозрительных пакетов.

В здании MSP расположены офисы 108 членов парламента и их сотрудников. Здание бло построено по проекту известного испанского архитектора Энрика Мираллеса, его закончили возводить в 2002 году, уже после смерти архитектора. Здание многоуровневое, выстроенное в авторском стиле, сформированном под влиянием эпохи конструктивизма, каждый офис в нем – уникален.

Здание входит в парламентский комплекс, помимо MSP на территории кампуса Холируд расположен зал заседаний, "Башня прессы" и другие постройки.