Шотландский парламент продолжает работу, несмотря на эвакуацию

ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Парламент Шотландии продолжает работу несмотря на эвакуацию, он открыт для посещения, закрытым остается только здание, где расположены офисы депутатов (MSP), говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы учреждения.

"Ни одна другая часть территории кампуса Холируд (Holyrood campus) не затронута происшествием, парламент остается открытым для публики", — сказано в сообщении.

Сообщается, что именно в здании MSP были обнаружены "подозрительный пакеты", СМИ со ссылкой на источники написали, что в пакетах, адресованных представителям партии тори, был "белый порошок" — пока официально эта информация не подтверждена.

"Въезд для автомобилей закрыт, чтобы обеспечить доступ сотрудникам экстренных служб", — указывает пресс-служба. Представители правоохранительных органов находятся на месте событий.

В здании MSP расположены офисы 108 членов парламента и их сотрудников. Здание было построено по проекту известного испанского архитектора Энрика Мираллеса, его закончили возводить в 2002 году, уже после смерти архитектора. Здание многоуровневое, выстроенное в авторском стиле, сформированном под влиянием эпохи конструктивизма, каждый офис в нем – уникален.

Здание входит в парламентский комплекс, помимо MSP на территории кампуса Холируд расположен зал заседаний, "Башня прессы" и другие постройки.