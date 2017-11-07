Глава Минобороны Литвы потребовал усилить коллективную оборону ЕС

ВИЛЬНЮС, 7 ноя — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в Хельсинки на встрече глав оборонных ведомств Северной группы во вторник призвал к усилению коллективной обороны стран ЕС, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны балтийской республики.

Во вторник в Хельсинки состоялась встреча глав Минобороны Северной группы, в ней приняли участие министры обороны Германии, Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Польши, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии. К обсуждению вопросов обороны присоединился и министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Батальон передовых сил НАТО – это эффективный метод сдерживания, по сути усиливающий безопасность у восточных границ НАТО. Однако на фоне еще агрессивней демонстрирующей свои конвенционные мощности России мы обязаны усилить коллективные силы обороны", — приводятся в сообщении оборонного ведомства заявление Кароблиса.

Он подчеркнул, что конкретными действиями в плане коллективной обороны стали бы создание региональной воздушной обороны, усиление морских оборонных элементов, развитие логистики.

По данным пресс-службы Минобороны Литвы, министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече подчеркнул, что США старается помочь тем, кто самостоятельно заботиться о своей безопасности, а справедливое распределение бремени между партнерами является необходимым условием коллективной обороны. "Мы должны четко понимать, каких мощностей нам не хватает для отражения возникающей угрозы. Моя цель – работать сообща с партнерами, пополнять нашу защиту недостающими мощностями", — приводятся в сообщении словам Мэттиса.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.