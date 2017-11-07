Глава Минобороны Литвы потребовал усилить коллективную оборону ЕС

ВИЛЬНЮС, 7 ноя — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в Хельсинки на встрече глав оборонных ведомств Северной группы во вторник призвал к усилению коллективной обороны стран ЕС, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны балтийской республики.
"Батальон передовых сил НАТО – это эффективный метод сдерживания, по сути усиливающий безопасность у восточных границ НАТО. Однако на фоне еще агрессивней демонстрирующей свои конвенционные мощности России мы обязаны усилить коллективные силы обороны", — приводятся в сообщении оборонного ведомства заявление Кароблиса.
Он подчеркнул, что конкретными действиями в плане коллективной обороны стали бы создание региональной воздушной обороны, усиление морских оборонных элементов, развитие логистики.
Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.