СМИ: Южная Корея ведет переговоры с США о покупке АПЛ и средств разведки

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время совместной пресс-конференции в Сеуле

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время совместной пресс-конференции в Сеуле

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости. Южная Корея ведет переговоры с США о покупке атомных подводных лодок и передовых разведывательных средств, сообщает во вторник южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ранее во вторник Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились в Сеуле о покупке и разработках передовых стратегических средств Южной Кореей. Источник в администрации заявил агентству, что "частично это связано с атомными подводными лодками, а также включает высокотехнологичные средства разведки".

Военные приготовления Пхеньяна дают хорошую возможность США продавать новейшие вооружения Токио и Сеулу на фоне угрозы со стороны КНДР. Накануне в Токио Трамп заявил, что Япония сможет сбивать северокорейские баллистические ракеты, если закупит соответствующие американские вооружения, а японский премьер Синдзо Абэ объявил о планах крупных закупок оружия в США.

Перед встречей с Мун Чжэ Ином, по сообщениям сеульских СМИ, Трамп также заявил, что если Южная Корея купит много вооружений в США, то ей удастся сократить торговый дефицит американской стороны.