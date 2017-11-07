СМИ: Южная Корея ведет переговоры с США о покупке АПЛ и средств разведки

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости. Южная Корея ведет переговоры с США о покупке атомных подводных лодок и передовых разведывательных средств, сообщает во вторник южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.
Военные приготовления Пхеньяна дают хорошую возможность США продавать новейшие вооружения Токио и Сеулу на фоне угрозы со стороны КНДР. Накануне в Токио Трамп заявил, что Япония сможет сбивать северокорейские баллистические ракеты, если закупит соответствующие американские вооружения, а японский премьер Синдзо Абэ объявил о планах крупных закупок оружия в США.
Перед встречей с Мун Чжэ Ином, по сообщениям сеульских СМИ, Трамп также заявил, что если Южная Корея купит много вооружений в США, то ей удастся сократить торговый дефицит американской стороны.