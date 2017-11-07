В шотландском парламенте подтвердили сообщения об эвакуации

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости. Часть здания парламента Шотландии эвакуирована в Эдинбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Часть здания, где работают парламентарии, эвакуирована", — сказала собеседник агентства. По ее словам, эвакуация потребовалась из-за того, что в здание пронесли подозрительный пакет.

"В настоящее время здание, где работают депутаты, закрыто", — отметила она. Полиция находится на месте событий.

В свою очередь, таблоид Daily Mirror сообщает, что эвакуация началась после того, как пакет с "белым порошком доставили в офис тори", Консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.