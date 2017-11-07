Володин: ситуация на Украине требует объективного обсуждения всеми странами

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (81)

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация на Украине требует объективного обсуждения всех стран, а не замалчивания.

Во вторник Володин проводит в Госдуме встречу со специальным представителем Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьером Шевенманом.

"Те процессы, которые происходят на Украине, требуют объективного обсуждения, многие страны замалчивают ситуацию на Украине", — заявил Володин в ходе встречи.

По его словам, об этой ситуации нельзя молчать, так как в стране произошел "переворот, в результате которого к власти пришли экстремистские силы".