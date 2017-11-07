В ООН обеспокоены активизацией обстрелов в Йемене

ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена активизацией обстрелов в Йемене, целью которых становятся мирные жители, призывает все стороны конфликта соблюдать международное законодательство, заявил на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Мы глубоко озабочены серией атак в Йемене за последнюю неделю, в которых погибли десятки граждан, включая несколько детей. И мы призываем все стороны уважать международное законодательство, которое регулирует ведение конфликта", — сказал он.

Колвилл отметил, что 1 ноября международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, произвела авиаудар по рынку аль Лаиль в регионе Сахаар провинции Саада. В результате погиб 31 мирный гражданин, среди них шесть детей, еще 24 были ранены. Коалиция проводит расследование инцидента. В том же регионе 2 ноября из-за ударов коалиции погибла семья фермера из семи человек, включая трех детей. При этом в данной зоне не было военных объектов. В тот же день вооруженные группы из Народных комитетов, поддерживающие бывшего президента, обстреляли Таиз, убив пятерых детей и ранив еще двоих.

В субботу, 4 ноября, с территории Йемена в сторону Эр-Рияда была запущена ракета. Системы ПВО перехватили ее над городом, остатки ракеты упали в районе аэропорта. В УВКПЧ ООН не исключают, что данный обстрел мог спровоцировать в ответ блокаду Йемена, которую коалиция начала накануне.