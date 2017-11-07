Алек Болдуин заявил, что Меланье Трамп нравятся карикатуры на супруга

Американская актриса Кейт Маккиннон и Алек Болдуин, который пародирует Дональда Трампа. Архивное фотоТрампа. 3 декабря 2016 год

Американская актриса Кейт Маккиннон и Алек Болдуин, который пародирует Дональда Трампа. Архивное фотоТрампа. 3 декабря 2016 год

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин, пародирующий президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live (SNL), заявил, что, согласно его источникам, супруге главы государства Меланье нравится эта программа и его роль.

"У меня есть для вас сенсационная новость. Кто-то, кто дружит с кем-то в Белом доме или с кем-то, кто был в Белом доме, сказал мне, что Меланье Трамп нравится (шоу) SNL и моя пародия", — сказал актер в интервью радиостанции WNYC.

По словам Болдуина, супруга президента США призналась этому человеку из Белого дома, что Трамп "такой и есть". "Скорее всего, Трамп в ужасе и просто вне себя из-за того, что его жена считает это смешным", — добавил актер.

Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль. В сентябре Болдуин получил престижную телевизионную премию "Эмми" за эту роль.

Президент не скрывает негативного отношения к передаче, о чем регулярно пишет в Twitter и говорит в интервью. Трамп ранее неоднократно высказывал свое недоумение и сожаление в связи с тем, что не был удостоен премии "Эмми" за телевизионное реалити-шоу с его участием.