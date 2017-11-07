В ЛНР проведут агитацию среди школьников об опасности боеприпасов

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий на аппаратном совещании Совета министров во вторник дал распоряжение МЧС ЛНР провести усиленную агитационную работу среди школьников об опасности неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что один ребенок погиб и двое ранены вследствие взрыва боеприпаса в Петровском районе Донецка.

"Я знаю, что мы уже провели весь комплекс (агитационных мероприятий — ред.) с нашими детьми… Но еще хотя бы в течение трех-четырех дней или недели (надо) проводить мероприятия, вбивать в головы, что нельзя это (боеприпасы — ред.) трогать, нельзя это делать, (если) обнаружил, то нужно сообщить. Потому что это жизнь и здоровье наших детей", — сказал Плотницкий.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совмина, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин заявил на совещании, что агитационная работа проводится регулярно совместными силами МЧС, МВД и министерства госбезопасности. По его словам, в ближайшее время будут подготовлены билборды с предупреждениями об опасности неразорвавшихся боеприпасов и правилами поведения при терактах.