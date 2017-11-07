Путин рассказал о серых схемах по поставкам оружия в "горячих точках"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Отдельные участники рынка вооружений систематически отходят от норм и принципов международного права, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
По его словам, сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов.
"Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой", — добавил Путин.