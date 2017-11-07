Косачев назвал подход Трампа к внешним угрозам "бухгалтерским"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа бухгалтерский подход к внешним угрозам, которые он последовательно конвертирует в доллары, однако от этого проблем не становится меньше, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее Трамп обратился в американский конгресс с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета США в 2018 году для защиты от действий КНДР и реализации стратегии в Азии. По его мнению, на эти цели потребуется более 5 миллиардов долларов.

"Президент США реагирует на внешние угрозы вполне по-бухгалтерски: японскому премьеру он предложил закупать побольше американского оружия на противодействие угрозам со стороны Пхеньяна, а сам направил конгрессу запрос об увеличении средств на эти же цели", — сказал сенатор.

По его словам, вспоминая аналогичный подход к сотрудничеству Европы с Россией по "Северному потоку 2", где Вашингтон также "ничтоже сумняшеся" предложил покупать американский сжиженный газ вместо более дешевого российского, а также беседы Трампа в ходе его ближневосточного турне, "начинает закрадываться сомнение в том, а что же здесь первично: угроза или бухгалтерия".

"Не для того ли Трамп взвинтил северокорейскую проблему до уровня предвоенной, чтобы "двинуть" программы в сфере вооружений в Азии, не ограничиваясь уже реализуемым размещением систем ПРО?" — задается вопросом парламентарий.

Параллельно президент США дополнительно запросил более миллиарда и на Афганистан, а также 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, напомнил Косачев.

"Трамп последовательно конвертирует проблемы в доллары, однако от этого проблем не становится меньше", — констатировал глава комитета СФ.

Косачев отметил любопытную статистику в СМИ: в Японии, которая является главным союзником США в регионе, по опросам лишь 24% считают, что американский президент будет поступать правильно в международных делах. "Год назад Барак Обама получил 76%. Судя по всему, политик Трамп пока явно уступает Трампу-бизнесмену", заключил сенатор.