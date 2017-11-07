Милонов жестко прокомментировал осквернение "Вечного огня" в Киеве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "рядовыми отморозками" тех, кто залил цементом мемориал "Вечный огонь" в Киеве. Политик прокомментировал ситуацию с мемориалом "Федеральному агентству новостей".

"Если это сделали радикалы по указке киевских властей, я ничуть не удивлюсь. Так поступают рядовые отморозки, которые воодушевлены той атмосферой, которая витает на Украине", — заявил он.

По его словам, для тех, кто это сделал, Вечный огонь является не мемориалом в честь героев, а напоминанием о людях, виновных в смерти их духовных лидеров. "Это их генетическая, крысиная память", — добавил Милонов.

На его взгляд, Киев сейчас пытается создать "новую историю".

Милонов отметил, что вандализма такого рода не допускают даже те западные страны, которые на государственном уровне пропагандируют "ненависть к России". Чем недоразвитей страна, тем более агрессивные у нее русофобские настроения, считает политик.

Ранее об акте вандализма в Киеве сообщил сайт украинского телеканала "Эспрессо". По данным канала, полиция обнаружила, что "Вечный огонь" действительно залили цементом. Рядом с мемориалом неизвестные оставили восемь пустых ведер. Киевская горадминистрация потребовала оперативно привлечь вандалов к ответственности.