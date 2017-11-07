Для прогресса по Афганистану необходим диалог России и США, считает эксперт

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нормальный диалог между США и Россией поможет достичь прогресса в урегулировании ситуации в Афганистане, а также в других регионах, считает руководитель Центра научно-аналитической информации ИВ РАН Николай Плотников.
"Но самое главное, чтобы этот процесс начался, надо, чтобы между Россией и Соединенными Штатами восстановился нормальный диалог", — заявил Плотников, выступая в МИА "Россия сегодня" по итогам первого российско-афганского диалога экспертов.
По словам Плотникова, ситуация в Афганистане в 2017 году резко обострилась — талибы и боевики террористической группировки "Исламское государство"* контролируют значительные части территории страны, наблюдается всплеск террористических актов, главным образом в столице страны Кабуле.
* Террористическая организация, запрещенная в России