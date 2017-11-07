Для прогресса по Афганистану необходим диалог России и США, считает эксперт

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз. Архивное фото

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нормальный диалог между США и Россией поможет достичь прогресса в урегулировании ситуации в Афганистане, а также в других регионах, считает руководитель Центра научно-аналитической информации ИВ РАН Николай Плотников.

По его словам, задачей мирового сообщества является создание условий для того, чтобы все афганские стороны могли начать диалог, который должен идти под эгидой ООН при участии всех крупных держав – США, России, Индии, Китая, а также региональных стран и Казахстана.

"Но самое главное, чтобы этот процесс начался, надо, чтобы между Россией и Соединенными Штатами восстановился нормальный диалог", — заявил Плотников, выступая в МИА "Россия сегодня" по итогам первого российско-афганского диалога экспертов.

"До тех пор, пока между нашими крупными державами этого диалога не будет, прогресса ни по Афганистану, ни по Северной Корее, ни по другим регионам мы не узнаем", — отметил он.

По словам Плотникова, ситуация в Афганистане в 2017 году резко обострилась — талибы и боевики террористической группировки "Исламское государство"* контролируют значительные части территории страны, наблюдается всплеск террористических актов, главным образом в столице страны Кабуле.

* Террористическая организация, запрещенная в России