Сельское хозяйство Латвии под угрозой: крестьяне говорят о режиме ЧС

РИГА, 7 ноя — РИА Новости. Латвийским фермерам не хватит ресурсов для начала следующего сезона, в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельскохозяйственной отрасли, сообщает Sputnik Латвия.

Как заявила заместитель председателя общества "Крестьянский Сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре, на этой неделе организация решит, обращаться ли в правительство с просьбой объявить режим ЧС в аграрном секторе на всей территории Латвии.

Она пояснила, что в этом случае фермерам будет легче решать вопросы с кредиторами.

"Основная проблема, почему ситуация столь тяжелая, это то, что государство долгое время недостаточно вкладывало в поддержание и реконструкцию мелиоративных систем", — сказала она.

По ее словам, следующая весна для крестьян будет сложной, так как многим хозяйствам не хватит ресурсов, чтобы начать сезон.

"В этом году во многих местах не убрали урожай, а также в условиях мокрой осени не смогли посеять озимые культуры. Это значит, что весной надо будет сеять и яровые, однако семена не будут легко доступны, и они наверняка не будут дешевыми", — объяснила Дзелзкалея-Бурмистре.

Кроме того, яровые не обладают такой урожайностью, как озимые, добавила она.

Как ранее сообщал Sputnik, из государственного бюджета пострадавшим от ливней и наводнения фермерам уже было выделено 14 миллионов 870 тысяч евро.

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