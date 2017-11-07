В Сиднее предъявили обвинение женщине, въехавшей в здание школы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Власти Австралии предъявили обвинения в неосторожном вождении машины женщине, въехавшей в здание начальной школы в Сиднее, в результате чего два ребенка погибли, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. По данным полиции, автомобиль, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, въехал в здание школы, в классе на тот момент находились 24 ребенка. Пять детей доставили в больницы, двое впоследствии скончались. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия. Женщина доставлена в больницу для проведения анализов.

Как заявил представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, правоохранительные органы не рассматривают инцидент как "намеренное действие". По его словам, пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Полиция проводит расследование по факту аварии.

Sydney school crash: Two 8-year-old boys dead and multiple children injured after car… https://t.co/mnRJzmWRK2 pic.twitter.com/M0wiMVBIxv — faizfarouk (@faizfarouk9) 7 ноября 2017 г.

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