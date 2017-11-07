В Сиднее предъявили обвинение женщине, въехавшей в здание школы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Власти Австралии предъявили обвинения в неосторожном вождении машины женщине, въехавшей в здание начальной школы в Сиднее, в результате чего два ребенка погибли, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на полицию.
Как заявил представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, правоохранительные органы не рассматривают инцидент как "намеренное действие". По его словам, пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Полиция проводит расследование по факту аварии.
Sydney school crash: Two 8-year-old boys dead and multiple children injured after car… https://t.co/mnRJzmWRK2 pic.twitter.com/M0wiMVBIxv— faizfarouk (@faizfarouk9) 7 ноября 2017 г.