Индийские силовики ликвидировали племянника лидера "Джаиш-и-Мохаммад"

Индийские солдаты занимают позиции в Пульваме к югу от Сринагара. 26 августа 2017

Индийские солдаты занимают позиции в Пульваме к югу от Сринагара. 26 августа 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя — РИА Новости. Индийские силовики ликвидировали троих боевиков террористической группировки "Джаиш-и-Мохаммад", в том числе племянника лидера организации Масуда Азхара, в штате Джамму и Кашмир, сообщил во вторник глава полиции штата Мунир Хан.

В ночь на вторник силовики начали спецоперацию в округе Пулвама после того, как получили информацию о присутствии боевиков в населенном пункте Аглар. Служащие армии, полиции Кашмира и Сил полиции центрального резерва (CRPF) окружили населенный пункт и постепенно стягивали кольцо, когда боевики открыли по ним огонь и началась перестрелка.

Двое из ликвидированных боевиков являлись гражданами Пакистана. Один из них, Талха Рашид, являлся племянником лидера "Джаиш-и-Мохаммад" Масуда Азара, это признали в самой организации.

"Впервые они признали своим пакистанского террориста, что он племянник Масуда Азара. Мы попросим их забрать тело", — приводит агентство ANI слова главы полиции штата Мунира Хана.

Он сослался на ранее распространенное индийскими СМИ заявление группировки, которая признала ликвидацию племянника Азара в ходе спецоперации.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Группировка "Джайш-и-Мухаммад" действует на территории Кашмира, где ее члены борются за отделение региона от Индии. Она входит в список террористических организаций ООН. Индия считает группировку причастной к ряду терактов на территории страны и добивается включения Советом безопасности ООН Масуда Азара в список террористов.