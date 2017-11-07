В Таиланде рассказали о состоянии россиянки, получившей травму головы

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, упавшая с велосипеда и получившая травму головы в Таиланде, перенесла уже две операции и остается в состоянии комы в частной таиландской больнице, покрытие ее страховки заканчивается во вторник, а транспортировка в Россию может обойтись в 7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Ранее челябинский минздрав проинформировал об обращении родственников россиянки, которые попросили помочь в ее транспортировке на родину.

"Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. В настоящее время она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. Россиянка перенесла две операции", — заявил дипломат.

Он отметил, что посольство поддерживает телефонную связь с ее мужем и с родственниками в Челябинске. "Логинова пока находится в тяжелом состоянии, дышать самостоятельно пока не может. По информации родственников, покрытие страховки, за счет которой была проведена госпитализация и сделаны две операции, заканчивается сегодня", — сказал консул. Он добавил, что, по мнению врачей, эвакуация россиянки на родину регулярным авиарейсом с использованием специального оборудования невозможна, пока ее состояние не улучшится.

"Эвакуация специально оборудованным самолетом МЧС, на котором можно в медицинском модуле перевозить пациента в коме – такого пациента, который может дышать только с помощью медицинской аппаратуры, уже давно не делается бесплатно. По нашей просьбе был сделан расчет, и оказалось, что за такую эвакуацию надо будет платить не менее 7 миллионов рублей", — пояснил Соснов. Альтернативой является перевозка регулярным авиарейсом с установленным на обычных авиационных сиденьях спецоборудованием.

"Мы направили сообщение о состоянии Логиновой и необходимости ее эвакуации во Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России. Именно ВЦМК проводит большинство эвакуаций российских граждан на регулярных авиарейсах со всего мира. Такая эвакуация стоит значительно дешевле спецрейса МЧС, но и она не бесплатна для семьи пациента, так как приходится выкупать несколько мест в салоне самолета для установки оборудования. А вот сопровождение пациента врачами ВЦМК осуществляется за счет Минздрава, включая авиабилеты медработников", — сообщил агентству консул.

Он отметил, что говорить об эвакуации регулярным авиарейсом в ближайшие дни не приходится: врачи не дадут разрешения на перелет, пока состояние пациентки не улучшится, и она не сможет сама дышать хотя бы некоторое время. "Дело в том, как мне объяснили российские медики, что размеры специальной аппаратуры для перевозки больных, устанавливаемой на обычные сиденья в самолете, выполняющем регулярный рейс, не позволяют взять на борт такой запас кислорода, которого хватило бы на такой длительный перелет", — сказал Соснов.

"Поэтому в любом случае придется ждать разрешения врачей на перевозку, прежде чем осуществлять эвакуацию. Медики говорят, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма: разным людям необходимо разное время для восстановления дыхательной функции после хирургического лечения тяжелых черепно-мозговых травм. Это могут быть несколько дней, а может быть более недели или еще дольше", — заключил консул.

Семья Марины Логиновой через региональные СМИ обратилась с просьбой помочь набрать необходимую для эвакуации сумму, которая оценивается в этом обращении примерно в 900 тысяч рублей.