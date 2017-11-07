РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Таиланде рассказали о состоянии россиянки, получившей травму головы

10:1907.11.2017
02830
© Fotolia / xyПустая больничная койка. Архивное фотоПустая больничная койка. Архивное фото
© Fotolia / xy

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, упавшая с велосипеда и получившая травму головы в Таиланде, перенесла уже две операции и остается в состоянии комы в частной таиландской больнице, покрытие ее страховки заканчивается во вторник, а транспортировка в Россию может обойтись в 7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
© Flickr / Jim Fruchterman
В Таиланде россиянка серьезно пострадала, катаясь на велосипеде
Ранее челябинский минздрав проинформировал об обращении родственников россиянки, которые попросили помочь в ее транспортировке на родину.

"Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. В настоящее время она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. Россиянка перенесла две операции", — заявил дипломат.

Он отметил, что посольство поддерживает телефонную связь с ее мужем и с родственниками в Челябинске. "Логинова пока находится в тяжелом состоянии, дышать самостоятельно пока не может. По информации родственников, покрытие страховки, за счет которой была проведена госпитализация и сделаны две операции, заканчивается сегодня", — сказал консул. Он добавил, что, по мнению врачей, эвакуация россиянки на родину регулярным авиарейсом с использованием специального оборудования невозможна, пока ее состояние не улучшится.

Отдых в Доминикане. Архивное фото
© Fotolia / Yana Andrzheevskaya
В Доминикане погибла россиянка, высунувшаяся топлес из окна авто
"Эвакуация специально оборудованным самолетом МЧС, на котором можно в медицинском модуле перевозить пациента в коме – такого пациента, который может дышать только с помощью медицинской аппаратуры, уже давно не делается бесплатно. По нашей просьбе был сделан расчет, и оказалось, что за такую эвакуацию надо будет платить не менее 7 миллионов рублей", — пояснил Соснов. Альтернативой является перевозка регулярным авиарейсом с установленным на обычных авиационных сиденьях спецоборудованием.

"Мы направили сообщение о состоянии Логиновой и необходимости ее эвакуации во Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России. Именно ВЦМК проводит большинство эвакуаций российских граждан на регулярных авиарейсах со всего мира. Такая эвакуация стоит значительно дешевле спецрейса МЧС, но и она не бесплатна для семьи пациента, так как приходится выкупать несколько мест в салоне самолета для установки оборудования. А вот сопровождение пациента врачами ВЦМК осуществляется за счет Минздрава, включая авиабилеты медработников", — сообщил агентству консул.

Машина скорой помощи в Париже, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Loic Venance
Во Франции при прыжке с вингсьютом погибла россиянка
Он отметил, что говорить об эвакуации регулярным авиарейсом в ближайшие дни не приходится: врачи не дадут разрешения на перелет, пока состояние пациентки не улучшится, и она не сможет сама дышать хотя бы некоторое время. "Дело в том, как мне объяснили российские медики, что размеры специальной аппаратуры для перевозки больных, устанавливаемой на обычные сиденья в самолете, выполняющем регулярный рейс, не позволяют взять на борт такой запас кислорода, которого хватило бы на такой длительный перелет", — сказал Соснов.

"Поэтому в любом случае придется ждать разрешения врачей на перевозку, прежде чем осуществлять эвакуацию. Медики говорят, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма: разным людям необходимо разное время для восстановления дыхательной функции после хирургического лечения тяжелых черепно-мозговых травм. Это могут быть несколько дней, а может быть более недели или еще дольше", — заключил консул.

Семья Марины Логиновой через региональные СМИ обратилась с просьбой помочь набрать необходимую для эвакуации сумму, которая оценивается в этом обращении примерно в 900 тысяч рублей.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена