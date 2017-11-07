Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные, сообщает журнал New Yorker со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы и источники, знакомые с ситуацией.

Продюсер начал обращаться в частные компании осенью 2016 года. По информации издания, Вайнштейн сотрудничал, в частности, с международным детективным агентством Kroll и компанией Black Cube, в которой работают в том числе экс-сотрудники израильской внешней разведки "Моссад" и других разведывательных ведомств Израиля. В течение года Вайнштейн просил компании следить или собирать информацию о десятках лиц, а также составлять их психологические портреты. За ходом "расследования" он следил лично, отмечает издание. Согласно контракту с Black Cube, подписанному в июле, целью сотрудничества было помешать появлению публикаций с обвинениями в домогательствах, которые, в конце концов, были напечатаны в изданиях New York Times и New Yorker.

Как отмечает издание, сотрудники компании, в частности, общались с актрисой Роуз Макгоуэн, которая через некоторое время публично заявила о домогательствах со стороны продюсера, и пытались получить от нее нужную информацию. По данным New Yorker, во время встречи с ней один из сыщиков представился защитником прав женщин.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анжелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен со всех постов, включая основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.