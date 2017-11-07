Мексика попросила отменить смертную казнь своего гражданина в Техасе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мексика настаивает на отмене смертной казни для своего гражданина Рубена Карденаса, обвиняемого в американском Техасе в похищении, изнасиловании и убийстве своей двоюродной сестры, сообщает телеканал Televisa News.

"В деле Рубена Карденаса, с нашей точки зрения, не был соблюден законный процесс.., и поэтому мы настаиваем и просим от абсолютно всех механизмов, которые нам доступны, национальных и интернациональных, предотвратить его казнь", — заявил заместитель министра страны по Северной Америке.

Карденас был приговорен к смерти за похищение, изнасилование и убийство своей 16-летней двоюродной сестры в 1998 году. Дело мексиканца перешло в Международный суд, который постановил, что Карденас имеет право на повторное рассмотрение дела. Межамериканская комиссия по правам человека впоследствии также потребовала от властей Техаса нового судебного разбирательства, отметив, что казнь будет нарушением фундаментальных прав человека.

Как сообщает издание Comercio, смертная казнь Карденаса назначена на 8 ноября в Техасе.