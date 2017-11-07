Пентагон начинает рассмотрение записей о прошлом техасского стрелка

Мужчина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. Архивное фото

Мужчина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пентагон поручил генеральному инспектору ведомства совместно с ВВС США провести ревизию всех операций, которые производились с записями о криминальных действиях техасского стрелка, начиная с 2012 года, сообщается в официальном пресс-релизе министерства обороны США.

"В дополнение к всеобъемлющей ревизии под руководством министра ВВС Хезера Уилсона и начальника штаба ВВС генерала Дэвида Голдфейна, генеральный инспектор министерства обороны начнет расследование, которое позволит определить, была ли информация о приговоре Келли должным образом внесена в базу данных Национального центра информации о преступности", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВВС США не выполнили необходимые процедуры, предписанные Пентагоном, и не сообщили ФБР о прошлом стрелка из Техаса, поэтому ему удалось приобрести оружие.

Днем в воскресенье Девин Келли открыл стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший, вооруженный автоматической винтовкой, не имел разрешения на ношение оружия. После массовой стрельбы он покинул церковь, был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним. Сообщается, что нападавший выстрелил в себя и был обнаружен уже мертвым. Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и попал под трибунал в 2014 году. Сообщается, что он был обвинен в причинении физического вреда своей супруге и ребенку.