В США задержали мужчину, который хотел убивать "белых полицейских"

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Секретная служба США задержала в понедельник у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который хотел убивать "всех белых полицейских", сообщает телеканал Fox News.

"Майкл Арега из Далласа, штат Техас, был арестован во второй половине дня в понедельник после того, как отдел разведки Секретной службы получил предупреждение около 15 часов из департамента полиции округа Монтгомери штата Мэриленд о необходимости розыска Ареги", — сообщает телеканал.

Мужчина был задержан рядом в сквере Лафаетт, который примыкает непосредственно к резиденции президента США. После задержания Арега заявил, что хотел убить "всех белых полицейских в Белом доме".

Инцидент произошел через сутки после трагедии в штате Техас, где белый американец застрелил в церкви 26 человек.

На странице молодого человека с именем Майкл Арега из Далласа в сети Facebook опубликованы записи о том, что в понедельник он был в сквере Лафаетт. Кроме того, там же содержится ряд записей с призывом "восстановить справедливость в мире во имя Иисуса Христа" и обещания сделать это. Согласно опубликованным фотографиям автор этого блога – афроамериканец. Не исключено, что он имеет происхождение из Эфиопии, где преимущественно распространено христианство.