Каракас заявил о вмешательстве в свои дела со стороны ряда стран

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство Венесуэлы осуждает "постоянные акты вмешательства во внутренние дела" страны после того, как многие государства осудили лишение верховным судом вице-президента оппозиционной Национальной ассамблеи страны Фредди Гевары судебного иммунитета, сообщается в заявлении правительства страны.

"Боливарианское правительство одинаково выражает энергичное осуждение постоянных актов вмешательства во внутренние дела Венесуэлы со стороны правительств, организаций и лиц, которые приписывают себе… требовательную и несуществующую лицензию на защиту венесуэльской демократии и ее институтов", — говорится в заявлении.

Отмечается, что правительство страны "требует немедленного прекращения агрессии в отношении народа Венесуэлы".

Ранее верховный суд Венесуэлы принял решение, что Фредди Гевара, лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в причастности к преступному сговору, подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности. Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.

По данным чилийского МИД, в адрес Гевары поступили угрозы, после чего он попросил об убежище в дипломатическом представительстве южноамериканской страны.

Лишение Гевары неприкосновенности осудили власти Мексики и Испании, а также члены "Группы Лимы", в которую входят 12 американских государств.

В августе Чили предоставило убежище нескольким судьям верховного суда Венесуэлы, назначенным национальной ассамблеей. Президент Николас Мадуро пообещал тогда посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных к присяге оппозиционным парламентом. Тогда же сотрудниками SEBIN (Боливарианской службы разведки) был задержан адвокат Анхель Сарпа, затем еще двое членов ВС. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы заблокировали счета судей верховного суда, назначенных парламентом.