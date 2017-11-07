МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство Венесуэлы осуждает "постоянные акты вмешательства во внутренние дела" страны после того, как многие государства осудили лишение верховным судом вице-президента оппозиционной Национальной ассамблеи страны Фредди Гевары судебного иммунитета, сообщается в заявлении правительства страны.
Отмечается, что правительство страны "требует немедленного прекращения агрессии в отношении народа Венесуэлы".
Ранее верховный суд Венесуэлы принял решение, что Фредди Гевара, лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в причастности к преступному сговору, подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности. Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.
По данным чилийского МИД, в адрес Гевары поступили угрозы, после чего он попросил об убежище в дипломатическом представительстве южноамериканской страны.
В августе Чили предоставило убежище нескольким судьям верховного суда Венесуэлы, назначенным национальной ассамблеей. Президент Николас Мадуро пообещал тогда посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных к присяге оппозиционным парламентом. Тогда же сотрудниками SEBIN (Боливарианской службы разведки) был задержан адвокат Анхель Сарпа, затем еще двое членов ВС. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы заблокировали счета судей верховного суда, назначенных парламентом.