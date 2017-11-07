Мьянма отреагировала на принятое Совбезом ООН заявление о ситуации в стране

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Мьянмы раскритиковал Совет Безопасности ООН за принятие заявления по ситуации в стране и положению народности рохинджа.

В понедельник вечером Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором "осудил широкомасштабное насилие, которое происходит в штате Ракхайн с 25 августа и стало причиной массового вынужденного перемещения свыше 607 тысяч человек". В этой связи Совбез призвал правительство Мьянмы "обеспечить прекращение дальнейшего чрезмерного применения военной силы в штате Ракхайн, восстановить гражданскую администрацию, уважать верховенство права".

"Мы глубоко обеспокоены принятием президентского заявления по ситуации в Мьянме", — заявил представитель Мьянмы на заседании. Он подчеркнул, что заявление "оказывает геополитическое давление" на страну. "Заявление не поможет нашим усилиям по разрешению ситуации, но лишь приведет к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности среди разных религиозных сообществ в стране и за ее пределами", — заявил дипломат.

Заявление Совбеза стало первым документом по Мьянме за последние десять лет. При этом члены СБ намерены "и далее внимательно следить за ситуацией в Мьянме". Совбез также поручил генсеку ООН в течение 30 дней доложить о дальнейшем развитии ситуации в Мьянме после выдвижения властям Мьянмы конкретных требований.

В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа". —0-