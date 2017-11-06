В Одессе перенесли суд над фигурантом "дела 2 мая"

Ситуация возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017

Ситуация возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Одесской области Украины перенес на 8 ноября рассмотрение апелляции адвокатов на арест россиянина Евгения Мефедова, проходившего ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года и задержанного в рамках нового уголовного дела, сообщает в понедельник местное издание "Думская".

"Суд над россиянином Мефедовым отложили: обвинение не смогло предоставить основную улику… Следующее заседание должно состояться 8 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным издания, в ходе судебного заседания адвокат подсудимого потребовал продемонстрировать видеозапись, которая, по данным следствия, свидетельствует о посягательстве на территориальную целостность Украины со стороны Мефедова. На это прокурор ответил, что такая запись существует, но показать ее не могут.

Как отмечается, адвокат утверждает, что на этом видео его подзащитный не издает ни единого звука, поэтому доводы обвинения не имеют смысла. В итоге после длительных прений суд обязал следствие предоставить видео, на котором основано обвинение.

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов "антимайдана", которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". Сразу после объявления оправдательного приговора Мефедова и Сергея Долженкова задержали по новому обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Киевский районный суд Одессы арестовал их на два месяца.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.