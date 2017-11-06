Избран новый глава МФКК

ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новым президентом Международной Федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца избран глава итальянского Красного Креста Франческо Рокка, сообщили в пресс-службе МФКК и КП.

Рокка был избран в понедельник на Генассамблее сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца в турецкой Анталье.

Он президент сменит на посту Тадатеру Коноэ, который руководил МФКК с 2009 года. Генеральным секретарем Федерации с 2014 года является Эльхадж Ас Си.

Адвокат по образованию, Рокка координировал работу итальянского Красного Креста во время землетрясения в Абруццо и на Гаити, руководил гуманитарной миссией в Грузии в 2008 году и в Иракском Курдистане. В Италии Рокка активно занимается помощью беженцам, которые пытаются добраться до берегов Европы по Средиземному морю.