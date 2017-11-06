У напавшего на церковь стрелка была цель, заявил губернатор Техаса

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт полагает, что между подозреваемым в стрельбе, в результате которой погибли более 25 человек, и церковью в Сазерленд-Спрингс, где произошла эта трагедия, была связь.

"Я считаю, что между подозреваемым и этим местом была связь", — сказал Эбботт в интервью телеканалу CBS. Он отметил, что это не была случайная стрельба, церковь была выбрана с умыслом, у стрелка была цель.

Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, подозреваемый Девин Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году. За что его судили, не сообщается.

Эбботт заявил, что подозреваемый был "пороховой бочкой, готовой взорваться".

Шериф округа Уилсон (штат Техас) Джо Тэкитт сообщил, что родственники Келли посещали церковь Сазерленд-Спрингс, но во время стрельбы их там не было, передает телеканал CNN.

По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.

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