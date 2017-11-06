Война против КНДР - очень опасный путь для США, заявил Пушков

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что война против КНДР — "очень опасный путь" для США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил, что Япония и США намерены работать совместно с Китаем и Россией для разрешения проблемы вокруг ядерной и ракетной программ КНДР. Ранее он сообщил, что США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР.

"Трамп и Абэ заявили о возможности военного решения проблемы КНДР. Мало кто их в этом поддержит. Как средство давления на Пхеньян не сработает. Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути. Ответ Пхеньяна известен заранее. Война начинается с деклараций. Затем гибнут люди", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп находится с визитом в Японии, а во вторник прибывает в Южную Корею. Власти этой страны стремятся показать к этому событию свою поддержку попыткам американцев экономическим давлением и устрашением заставить КНДР прекратить ракетно-ядерную программу. Со своей стороны Пхеньян, несмотря на международные и односторонние санкции, продолжает вооружаться под предлогом защиты от угрозы со стороны США.

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