"Акт агрессии": Эр-Рияд обвинил Иран в пуске ракеты с территории Йемена

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия назвала пуск баллистической ракеты с территории Йемена актом агрессии со стороны Ирана, сообщает Saudi Press Agency.

С токи зрения саудовских экспертов, изучивших обломки запущенной ракеты, Иран связан с их производством и "контрабандой" йеменским повстанцам-хуситам, которые предположительно и запустили ракету с территории Йемена.

"Командование коалиции считает, что это (пуск) возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима, который может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии", — говорится в заявлении Эр-Рияда.

Власти также подчеркнули, что страна имеет право защищать свою территорию и "ответить Ирану в подходящее время подходящим образом".

Американский президент Дональд Трамп также обвинил в пуске ракеты Иран.

"На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили", — заявил он журналистом по пути в Токио.

Ракету, запущенную в субботу, перехватили ПВО Саудовской Аравии.

Закрытые порты

Командование арабской коалиции с Эр-Риядом во главе также объявило о мерах, которые могли бы остановить поставки хуситам баллистических ракет.

"Командование коалиции приняло решение временно закрыть все наземные, воздушные и морские порты Йемена", — говорится в заявлении. Его авторы подчеркивают, что гуманитарные поставки остановливать не будут.

В сентябре министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сообщил о том, что страна за несколько лет потратила на гуманитарную помощь Йемену восемь миллиардов долларов.

Конфликт в Йемене

Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года и продолжается до сих пор. Одну его сторону представляют хуситы-шииты из движения "Ансар Алла", а также армейские части, лояльные бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху.

Другая сторона — правительственные войска и ополченцы, поддерживающие нынешнего президента Абда Раббу Мансура Хади. Кроме того, правительство получает поддержку со стороны арабской коалиции.

В марте 2017 года Хади был приговорен к смертной казни за содействие "стране-агрессору" Саудовской Аравии. Решение вынес суд в Сане — столице Йемена, в настоящий момент подконтрольной хуситам.

В сентябре Хади, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности правительства страны к заключению мира с хуситами.

Другие обстрелы

Саудовскую Аравию неоднократно пытались обстреливать с территории Йемена. В начале октября о пуске ракеты класса Qaher-2 по региону Джизан на юго-западе страны сообщал иранский телеканал Press TV.

В июле ракету, выпущенную с территории Йемена, перехватили в 69 километрах от Мекки.