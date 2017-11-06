Выборы мэра Нью-Йорка: за кого проголосуют русскоязычные жители?

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя — РИА Новости. Во вторник Нью-Йорк избирает мэра. В ходе предвыборной кампании кандидаты на данный пост и уютную резиденцию в городе ориентировались и на русскоязычных жителей, которых, по официальным данным, в мегаполисе около 600 тысяч.

По всем прогнозам, нынешний градоначальник 56-летний демократ Билл Де Блазио имеет все основания рассчитывать на переизбрание. Попытки кандидата от республиканской партии 36-летней Николь Маллиотакис подорвать его репутацию вряд ли возымеют нужный для нее эффект.

Большинство выходцев из стран бывшего Советского союза проживают в прославленном фильмами районе Брайтон-бич в Бруклине, а также Квинсе. Здесь на избирательных участках традиционно голосуют за республиканцев, тогда как в целом Нью-Йорк поддерживает демократов. Однако происходит это раз в четыре года на выборах президента. К политическим событиям местного масштаба наши соотечественники, как оказалось, проявляют значительно меньший интерес.

Владелец парикмахерской Юриэл перебрался в Нью-Йорк из Самарканда почти 20 лет назад. С женой-колумбийкой живет в Квинсе, работает на Манхеттене. Сначала верил демократам, потом республиканцам, но изменений в своей жизни так и не заметил. "Русскоговорящие жители Квинса не интересуются тем, кто мэр города. Для них важно только то, кто президент страны. Жители Манхеттена к этому (выборы мэра — ред.) относятся серьезно", — поделился он с корреспондентом РИА Новости.

После теракта на прошлой неделе — первой после 11 сентября атаки в городе с большим количеством погибших, жители Нью-Йорка снова задаются вопросом о безопасности. "(Предыдущий мэр, демократ — ред.) Майкл Блумберг к этому относился серьезнее и жестче: было безопаснее, контроль был лучше. При Блумберге все себя чувствовали безопаснее чем при Де Блазио", — считает Юриэл.

Во вторник он голосовать не собирается, потому что не видит позитивных изменений в городе за последние годы. "Город стал грязнее, стало больше бездомных, и нет никаких привилегий для малого бизнеса", — поделился он.

Вызывают немало вопросов у выходцев из России принимаемые нынешним градоначальником меры предосторожности в борьбе со стихией в зимние месяцы. "Он паникер, когда речь идет об ураганах, снежных бурях. Прежний мэр Блумберг спокойнее реагировал. Де Блазио же сразу все учреждения и заведения закрывает, перестает ходить транспорт. Каждый раз, когда объявляют шторм, ресторанный бизнес страдает. Особенно когда снежный шторм, к которому все готовятся, так и не приходит", — говорит Ольга, управляющая рестораном.

За семь лет в Нью-Йорке она с Биллом Де Блазио даже познакомилась лично — однажды он с супругой Кирлейн Маккрей зашел в ресторан, где Ольга работает. "Они смеялись, знакомились с персоналом, общались. Обещаний повысить минимальный размер оплаты труда, правда, он не давал. Как человек он явно хороший", — поделилась Ольга с агентством.

Василиса также ориентируется на личные симпатии. В Нью-Йорке она живет уже 17 лет, и в заслугу Де Блазио ставит отказ от метода "останови и обыщи", когда полицейские задерживали для обыска любого, кто мог показаться подозрительным, а также стремление мэра разобраться с ситуацией в самой большой тюрьме города. "Все эти процессы не завершены, проблемы все еще есть. Я не впечатлена, но он работает. А главное, что мне не нравится альтернативный кандидат", — говорит она.