Полиция обыскивает дом техасского стрелка в поисках взрывчатки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Полиция обыскивает жилье мужчины, застрелившего 26 человек в техасской церкви, на предмет взрывчатых веществ, сообщает местная газета San Antonio Express News.

Как заявил представитель полиции Сан-Антонио, по месту жительства подозреваемого направлен отряд кинологов.

По данным местных властей, жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, около 20 человек были госпитализированы. Стрелявший был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства. Личность подозреваемого пока не установлена полностью. Ранее СМИ сообщили, что подозреваемого звали Девин Келли.