В Перу произошло землетрясение магнитудой 5

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в центральной части Перу, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 22.49 по времени UTC (01.49 мск) в 478 километрах к северу-востоку от столицы страны города Лима. Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.