Очевидец рассказал подробности стрельбы в Техасе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стрельба в техасской церкви, в результате которой погибли 26 человек, длилась лишь около 15 секунд, заявила одна из очевидцев трагедии телеканалу ABC.

Женщина, работающая на автозаправке через дорогу от церкви, где в воскресенье произошла стрельба, сообщила, что примерно в 11.15 (20.15 мск) она услышала частые выстрелы (по данным властей, нападавший был вооружен автоматом).

"Это длилось 15 секунд. Я закричала: "Все на пол! Забирайтесь внутрь!", — сказала женщина.

По ее словам, экстренные службы прибыли на место уже через несколько секунд.

По данным местных властей, жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, около 20 человек были госпитализированы. Стрелявший был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства. Личность подозреваемого пока не установлена полностью. Ранее СМИ сообщили, что подозреваемого звали Девин Келли.