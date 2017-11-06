ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президента США Дональда Трампа постоянно информируют о ситуации в связи со стрельбой в Техасе, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента Сары Сандерс.
Она также выразила соболезнования Белого дома.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на местного чиновника сообщил, что жертвами стрельбы в церкви в городе Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас стали 27 человек, ранены 24. Около восьми пострадавших были доставлены в больницу на медицинском вертолете.
Как уточняет телеканал ABС со ссылкой на источники, власти идентифицировали стрелявшего как белого мужчину в возрасте около 25 лет.