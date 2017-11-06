Экс-министр образования Латвии против обучения только на латышском языке

РИГА, 6 ноя — РИА Новости. Современные дети пользуются большим количеством языков, поэтому стоит подумать о том, как ввести многоязычие в школы в Латвии, а не перевести их все только на латышский язык обучения, сказал в интервью радиостанции Baltkom руководитель экспертной группы по стратегии долгосрочного развития Латвии, профессор Рижской высшей школы экономики, бывший министр образования Латвии Роберт Килис.

По его словам, школы сами должны выбирать языки обучения и их пропорции.

"Я сейчас скажу о чувствительной вещи для русских — обучение на латышском языке. Это то, о чем говорят уже 25 лет. Это решение прошлого, не направлено на будущее. Будущее – это многоязычие. Надо иначе думать, искать другие решения. Например, моя дочь ходит в английскую гимназию. У них часто часть предметов ведут на английском языке. И это в третьем классе. И правильным, западным подходом было бы отдать вопрос языков школам. Это автономная единица", — считает Килис.

"Сегодня все думают о том, какой язык нужен в дополнение к латышскому и русскому языкам. И главный их конкурент – английский язык. Надо об этом думать, а не переходить на один язык", — добавил он.

Профессор считает, что на практике невозможно перейти на обучение только на латышском языке.

"Это реально политически, но нереально фактически. Дети будут учиться на других языках – они в Youtube, в соцсетях. Там другой язык. Будем жить в 21 веке, а не в 19. Так что я отношусь к этому спокойно", — отметил он.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения, и часть школ ведет обучение не только на латышском, но и на русском языке. В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы национальных меньшинств должны быть переведены полностью на латышский язык обучения.