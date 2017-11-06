Экс-министр образования Латвии против обучения только на латышском языке

РИГА, 6 ноя — РИА Новости. Современные дети пользуются большим количеством языков, поэтому стоит подумать о том, как ввести многоязычие в школы в Латвии, а не перевести их все только на латышский язык обучения, сказал в интервью радиостанции Baltkom руководитель экспертной группы по стратегии долгосрочного развития Латвии, профессор Рижской высшей школы экономики, бывший министр образования Латвии Роберт Килис.
"Я сейчас скажу о чувствительной вещи для русских — обучение на латышском языке. Это то, о чем говорят уже 25 лет. Это решение прошлого, не направлено на будущее. Будущее – это многоязычие. Надо иначе думать, искать другие решения. Например, моя дочь ходит в английскую гимназию. У них часто часть предметов ведут на английском языке. И это в третьем классе. И правильным, западным подходом было бы отдать вопрос языков школам. Это автономная единица", — считает Килис.
"Сегодня все думают о том, какой язык нужен в дополнение к латышскому и русскому языкам. И главный их конкурент – английский язык. Надо об этом думать, а не переходить на один язык", — добавил он.
Профессор считает, что на практике невозможно перейти на обучение только на латышском языке.
В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения, и часть школ ведет обучение не только на латышском, но и на русском языке. В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы национальных меньшинств должны быть переведены полностью на латышский язык обучения.