В Луганске в честь Дня народного единства выступили российские звезды

Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года.

Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года.

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Российские артисты Авраам Руссо, Лада Дэнс и Юрий Кононов выступили в Луганске на праздничном концерте в честь Дня народного единства, сообщили РИА Новости в министерстве культуры спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Песня объединяет, песня дух поднимает, всем врагам назло… Я убрала все грустные песни, я не хотела, чтобы люди плакали. У нас такой разношерстный коллектив, и каждый внес свою какую-то лепту в сегодняшний концерт", — поделилась впечатлениями с журналистами Лада Дэнс.

Певица также поздравила военнослужащих разведподразделений ЛНР с их профессиональным праздником, Днем военного разведчика, который отмечается 5 ноября.

"День разведчика — это круто, я всегда мечтала быть разведчиком. У меня дедушка чекист, мне всегда нравилась эта профессия. Я всех поздравляю, смелых людей. Мне кажется, разведчиком не становятся, им рождаются. Это определенные качества — это ум, сноровка, хитрость, гибкость. Всем здоровья, ангела-хранителя, любви, поддержки близких и своей Родины", — сказала артистка.