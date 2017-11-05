В Лондоне десятки человек протестуют против предвзятости Би-би-си

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости. Несколько десятков человек протестуют в воскресенье в Лондоне против телерадиовещательной корпорации Би-би-си, которую они обвиняют в предвзятости, организатором акции стала некоммерческая организация "Фонд народной хартии".

© РИА Новости / Денис Ворошилов Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017 © РИА Новости / Денис Ворошилов Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017

"Фонд" называет себя некоммерческой общественной организацией, поддерживающей Brexit, выход Британии из единого европейского рынка и установление миграционной системы, основанной на системе баллов. Организация была основана "для продвижения традиционных британских и ирландских ценностей и свобод, в том числе демократии для всех жителей этих стран", независимо от расы, пола, сексуальной ориентации и религии.

Как передает корреспондент РИА Новости, на акцию протеста у главного офиса медиакорпорации собрались несколько десятков человек. Организаторы акции призывают отказаться от финансирования Би-би-си за счет граждан. Сейчас все граждане, имеющие дома телевизор, должны покупать лицензию, которая стоит 147 фунтов стерлингов в год.

"Наше требование — отменить телевизионные лицензии, граждане не должны платить за право просмотра телевизора и уж тем более оплачивать то, что производит Би-би-си", — сказал РИА Новости один из соорганизаторов акции Нельсон Лорди.

"Нет никаких сомнений, что Би-би-си производит контент, назначение которого — менять общественное мнение. Это промывка мозгов в интересах Брюсселя", — сказал агентству пришедший поддержать митинг член Партии независимости Мартин Костелло.

© РИА Новости / Денис Ворошилов Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017 © РИА Новости / Денис Ворошилов Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017

Другой участник акции заявил, что уже несколько лет не платит за телевизионную лицензию, так как считает этот сбор "налогом на пропаганду". "Все знают, что Би-би-си получает деньги от ЕС. За последние 10 лет корпорация получила от Брюсселя 25 миллионов фунтов стерлингов. На эти средства готовились материалы, продвигающие интересы ЕС. Би-би-си должна быть прозрачной. Но мы видим, что в 75% материалов корпорации высказывается поддержка членства в ЕС и только в 25 поддерживается Brexit. Я горд, что не плачу за лицензию, я знаю свои гражданские права", — сказал РИА Новости участник акции, лондонский юрист по имени Алекс.

"Корпорация получает миллиарды, мы оплачиваем лицензии, средства на которые идут на производство телепропаганды, предвзятых политических передач и на покупку люксовых спортивных автомобилей. Посмотрите, вот стоит спорткар BMW i8, посмотрите на его номера (F4 BBC). Я знаю, что эта машина принадлежит сотруднику Би-би-си. Вот за что мы платим", — сказал один из участников акции, отказавшийся представиться.

Члены "Фонда" сообщили на митинге, что разместили на сайте парламента электронную петицию с просьбой к властям прекратить взимать плату с граждан за обязательные телевизионные лицензии. До 15 марта петиция должна набрать 100 тысяч подписей, в настоящее время ее подписали 12 тысяч человек.

"Телевизионная лицензия больше не служит своим целям и должна быть отменена. Несправедливо, что ее нужно покупать для просмотра каналов, вещающих в свободном доступе и даже для просмотра телевидения по подписке. Би-би-си должна найти альтернативные методы финансирования, тем более что (в программах корпорации) чувствуется высокий уровень предвзятости", — заявил автор петиции Мартин Костелло.

Британское министерство культуры уже дало официальный ответ на петицию, заявив, что продажа лицензий не является способом финансирования Би-би-си. "Лицензия требуется для просмотра или получения телепрограмм, это не оплата услуг Би-би-си. Правительство сохранит действующую модель финансирования Би-би-си", — говорится в полученном РИА Новости ответе кабинета министров.

Если петиция активистов наберет 100 тысяч голосов, то парламент будет обязан провести дебаты по этому вопросу, несмотря на позицию правительства. В этом случае можно ожидать широкой дискуссии в палате общин, так как среди парламентариев есть сторонники изменения правил финансирования Би-би-си.

После выступлений у офиса медиакорпорации собравшиеся направились митинговать на Парламентскую площадь. Шествие проходит по тротуарам, так как у "Фонда" нет разрешения от мэрии Лондона идти по проезжей части. По этой причине любое блокирование движения автотранспорта или попытка пройти по дороге будут пресекаться полицейскими.

Из-за угроз в адрес одного из лидеров "Фонда народной хартии" со стороны радикальных антифашистов организаторы решили сократить продолжительность шествия и провести его по упрощенному маршруту — до здания парламента. Полиция предлагала отменить акцию, но организаторы отказались это сделать.

© РИА Новости / Денис Ворошилов Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017 © РИА Новости / Денис Ворошилов Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017

"Мы выходим, чтобы мирно показать Британии, что мы сыты фальшивыми новостями Би-би-си. Не приветствуется никаких плакатов и транспарантов на темы, отличные от вежливого упоминания о предвзятости Би-би-си", — отмечается в полученном РИА Новости заявлении организаторов.