МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Два бывших высокопоставленных представителя МИД Великобритании и нынешний глава министерства Борис Джонсон встречались или присутствовали на встречах с фигурантами расследования США о "связях с Россией", пишет газета Observer со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о бывшем советнике штаба американского президента по внешней политике Джордже Пападопулосе и живущем в Британии мальтийском профессоре Джозефе Мифсуде, имя которого также было упомянуто в обвинительном акте в начале недели в США.

Как пишет издание, бывший представитель МИД Британии Алок Шарма подтвердил, что "несколько раз" встречался с Мифсудом, а также в октябре присутствовал на вечере с его участием, где проводился сбор пожертвований. Кроме того, по словам Шармы, на вечере также присутствовал глава МИД Британии Борис Джонсон. Согласно документу, полученному в распоряжение издания, Мифсуд писал коллеге, что намерен "встретиться с Борисом Джонсоном на ужине, касающемся Brexit".

Официальный представитель министерства заявил, что "глава МИД специально не встречался с этим человеком, не планировал с ним встречи и, более того, раньше никогда не слышал об этом человеке".

Газета также узнала о встрече с Пападопулосом на генассамблее ООН в Нью-Йорке Тобиаса Эллвуда, который в тот момент занимал высокий пост в министерстве иностранных дел Великобритании.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте США и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".