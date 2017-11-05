СМИ оценили перспективы сторонников независимости Каталонии на выборах

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (388)

МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, выиграют декабрьские досрочные выборы в парламент автономного сообщества, но не могут гарантировать себе абсолютное большинство в законодательном органе, свидетельствуют результаты опроса центра GAD3 по заказу газеты La Vanguardia.

Лидером опроса стала партия "Левые республиканцы Каталонии", чей лидер, бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас был задержан судом по обвинениям в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Она может рассчитывать на 45-46 мандатов в 135-местном парламенте. Каталонская европейская демократическая партия, одним из лидеров которой является экс-глава женералитета (правительства) Карлес Пучдемон, может рассчитывать на 14-15 мест. Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства", которая до сих пор не подтвердила свое участие в выборах, — на 7-8 мандатов.

Таким образом, националистические партии получат от 66 до 69 мандатов, для абсолютного большинства в законодательном органе необходимо 68 мест.

Коалиция Catalunya en Comú (отделение партии Podemos), которая выступает за территориальную целостность страны, но считает, что надо дать возможность провести референдум о независимости по согласованию с центральными властями, получит 9-10 мест.

Партии, выступающие за территориальную целостность Испании, если верить прогнозам, улучшили свои позиции по сравнению с выборами 2015 года. Центристская партия "Граждане", которая во время каталонского кризиса подвергалась оскорблениям и преследованию со стороны националистов, может рассчитывать на 27-28 мест. Социалистическая партия Каталонии – на 19-20 мандатов, правая Народная партия – на 10-12.

В парламенте, который был сформирован по итогам выборов 2015 года и который провозгласил независимость Каталонии, националисты имели абсолютное большинство – 72 мандата (62 места у коалиции "Вместе за да" и 10 у "Кандидатуры народного единства").

Подавляющее большинство опрошенных считают, что начало юридических процессов против бывшего каталонского руководства неоправданно; 59% считают чрезмерными судебные действия в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, 35,3% считают их адекватными; 59,6% не считают, что действия каталонского руководства могут расцениваться как "организация восстания", что, согласно испанскому законодательству, карается до 30 лет тюремного заключения; 69,3% полагают, что задержание Ориола Жункераса и других бывших членов женералитета приведет к росту националистических настроений в сообществе.

Опрос проводился с 30 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 1233 человека.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

2 ноября судья Национальной судебной палаты Испании распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. 3 ноября она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>