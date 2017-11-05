СМИ оценили перспективы сторонников независимости Каталонии на выборах

МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, выиграют декабрьские досрочные выборы в парламент автономного сообщества, но не могут гарантировать себе абсолютное большинство в законодательном органе, свидетельствуют результаты опроса центра GAD3 по заказу газеты La Vanguardia.
Лидером опроса стала партия "Левые республиканцы Каталонии", чей лидер, бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас был задержан судом по обвинениям в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Она может рассчитывать на 45-46 мандатов в 135-местном парламенте. Каталонская европейская демократическая партия, одним из лидеров которой является экс-глава женералитета (правительства) Карлес Пучдемон, может рассчитывать на 14-15 мест. Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства", которая до сих пор не подтвердила свое участие в выборах, — на 7-8 мандатов.
Таким образом, националистические партии получат от 66 до 69 мандатов, для абсолютного большинства в законодательном органе необходимо 68 мест.
Коалиция Catalunya en Comú (отделение партии Podemos), которая выступает за территориальную целостность страны, но считает, что надо дать возможность провести референдум о независимости по согласованию с центральными властями, получит 9-10 мест.
Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
Партии, выступающие за территориальную целостность Испании, если верить прогнозам, улучшили свои позиции по сравнению с выборами 2015 года. Центристская партия "Граждане", которая во время каталонского кризиса подвергалась оскорблениям и преследованию со стороны националистов, может рассчитывать на 27-28 мест. Социалистическая партия Каталонии – на 19-20 мандатов, правая Народная партия – на 10-12.
В парламенте, который был сформирован по итогам выборов 2015 года и который провозгласил независимость Каталонии, националисты имели абсолютное большинство – 72 мандата (62 места у коалиции "Вместе за да" и 10 у "Кандидатуры народного единства").
Подавляющее большинство опрошенных считают, что начало юридических процессов против бывшего каталонского руководства неоправданно; 59% считают чрезмерными судебные действия в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, 35,3% считают их адекватными; 59,6% не считают, что действия каталонского руководства могут расцениваться как "организация восстания", что, согласно испанскому законодательству, карается до 30 лет тюремного заключения; 69,3% полагают, что задержание Ориола Жункераса и других бывших членов женералитета приведет к росту националистических настроений в сообществе.
Опрос проводился с 30 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 1233 человека.
По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
2 ноября судья Национальной судебной палаты Испании распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. 3 ноября она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.
Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>