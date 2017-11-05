Полиция задержала мужчину, стрелявшего в центре Осло

СТОКГОЛЬМ, 5 ноя – РИА Новости. Норвежская полиция задержала мужчину, сделавшего в воскресенье утром несколько выстрелов в центре Осло.

"Мужчина, сделавший несколько выстрелов из огнестрельного оружия в здания вокруг, находится под нашим контролем. Сообщений о пострадавших нет", — говорится в Twitter полиции Осло.

Сообщение о стрельбе поступило после 11.00 мск, задержание прошло спокойно, полиция огонь не открывала. Подробностей о задержанном нет.

Mistenkte er en mann i starten av 20-årene. Vi har ingen indikasjoner på at flere mistenkte er involvert i hendelsen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 5 ноября 2017 г.

​