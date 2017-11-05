Антонов рассказал, что отвечает взаимным интересам России и США

ЧИКАГО, 5 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Укрепление контактов между силовыми и оборонными ведомствами России и США в интересах двух стран, поэтому их необходимо интенсифицировать, заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я считаю, что взаимодействие такое необходимо. Оно отвечает интересам и России, и Соединенных Штатов… Определенные контакты есть. Как человек, который занимается развитием российско-американских отношений, я бы хотел, чтобы их было больше, (чтобы контакты — ред.) глубже", — сказал он, напомнив, что сейчас у обеих стран одной из самых актуальных тем для сотрудничества является борьба с терроризмом.

Ранее США заморозили сотрудничество с Россией в рамках президентской комиссии, что включает взаимодействие в области контртеррора.

Кроме того, 29 декабря 2016 года США объявили о введении очередного пакета санкций. В этот раз поводом для них стали обвинения в адрес Москвы в организации хакерских атак в ходе американских выборов 2016 года. В санкционный список вошли пять российских организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России. Санкции предусматривают замораживание активов фигурантов черного списка, а также практически всех сделок с ФСБ.

Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".