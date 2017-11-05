В Нью-Йорке состоялись День народного единства и митинг против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя — РИА Новости. День народного единства отметили в Нью-Йорке хороводом на Таймс-сквер, сообщает корреспондент РИА Новости. В праздничную субботу десятки человек в костюмах народов России исполнили национальные танцы, в то время как на другом конце самой известной площади города шла демонстрация против президента Дональда Трампа.

Костюмированный хоровод объединил в Нью-Йорке выходцев из разных уголков России и представителей многих народностей страны. Большинство юных исполнителей родились в Нью-Йорке, но в День народного единства пришли на Таймс-сквер в кафтанах, шароварах, черкесках, косоворотках, вышиванках, девочки — с венками.

"Мы хотим показать американцам все многообразие народов России. Американцы привыкли к тому, что Россия — это русские, мы хотим, чтобы они увидели, что это еще много других народов. И самое главное, что все эти народы также населяют и Нью-Йорк. Русский язык в городе — четвертый по популярности", — рассказал агентству представитель общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

Громкая музыка из колонок и яркие костюмы привлекли к исполнителям внимание гостей мегаполиса и туристов. Однако повторить непривычные танцевальные движения решились немногие, зрители предпочли аплодировать и делать фотографии.

Организаторы акции убеждены, что в период сложных отношений между США и Россией особенно важно показать тем, кто никогда не был в России, различия и сходства народов.

Акция прошла у красных ступеней на Таймс-сквер – в излюбленном месте для фотографий туристов. В это же время на другом конце площади шел митинг против нынешней администрации Белого дома. Его участники, недовольные политикой президента в отношении мигрантов, разных этнических групп и сексуальных меньшинств, требовали, чтобы Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс ушли в отставку.