Злоумышленник проник в дом американского сенатора и нанес ему легкие травмы

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол получил легкие травмы в результате нападения в собственном доме, сообщил в субботу телеканал Fox News.

Инцидент произошел в пятницу после полудня. Подозреваемый — 59-летний Рене Баучер проник в дом сенатора в городе Боулинг Грин (штат Кентукки) и напал на него. Злоумышленник был задержан, ему предъявлены обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Местные власти начали расследование, мотивы нападавшего пока неизвестны.

В офисе Пола сообщили, что "сенатор был оглушен и стал жертвой нападения". Также отмечается, что сейчас он "чувствует себя прекрасно".

В прошлом году Пол претендовал на пост президента США от Республиканской партии, но выбыл из предвыборной гонки задолго до ее завершения.