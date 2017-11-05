Злоумышленник проник в дом американского сенатора и нанес ему легкие травмы

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол получил легкие травмы в результате нападения в собственном доме, сообщил в субботу телеканал Fox News.
Местные власти начали расследование, мотивы нападавшего пока неизвестны.
В офисе Пола сообщили, что "сенатор был оглушен и стал жертвой нападения". Также отмечается, что сейчас он "чувствует себя прекрасно".
В прошлом году Пол претендовал на пост президента США от Республиканской партии, но выбыл из предвыборной гонки задолго до ее завершения.